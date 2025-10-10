Kocaeli'de Yağış Sonrası Göçükte Otomobil Tekerleği Kaldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki bir otomobilin arka tekeri, yağış sonrası cadde üzerinde oluşan göçüğün içinde kaldı. Gebze Belediyesi ekipleri durumu hemen müdahale ederek otomobili göçükten çıkardı ve arızalı alanı onardı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde meydana geldi. Yağış sonrası caddenin bir kısmında göçük oluştu. Park halindeki 34 HAP 106 plakalı otomobilin arka tekerleği göçüğün içinde kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Gebze Belediyesi ekipleri geldi. Otomobilin arka tekeri çekiciyle çukurdan çıkartılırken, ekipler göçük oluşan kısmı onardı.
