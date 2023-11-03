Kocaeli'de Volkanik Cüruf Kullanılarak Yapılan Topraksız Tarımın İlk Hasadı Yapıldı

Kocaeli'de İç Anadolu Bölgesi'nden getirilen volkanik cüruf kullanılarak topraksız tarım yapılan serada yetiştirilen sebzelerin hasadına başlandı. Darıca Kaymakamlığının başlattığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen 'Darıca Yeni Nesil Organomineral Teknolojik Sistem Topraksız Tarım AR-GE Üretim Serası'nda, yapılan testlerde insan ve bitki sağlığına zararı bulunmadığı tespit edilen volkanik cürufla üretimde başarı sağlandı.

Kocaeli'de İç Anadolu Bölgesi'nden getirilen volkanik cüruf kullanılarak topraksız tarım yapılan serada yetiştirilen sebzelerin hasadına başlandı.

Darıca Kaymakamlığının başlattığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen "Darıca Yeni Nesil Organomineral Teknolojik Sistem Topraksız Tarım AR-GE Üretim Serası"nda, yapılan testlerde insan ve bitki sağlığına zararı bulunmadığı tespit edilen volkanik cürufla üretimde başarı sağlandı.

Sıcak veya soğuk iklimlendirme elemanları kullanılmadan üretim ve işletme maliyetlerinin düşürüldüğü proje kapsamında, ithal edilen Hindistan cevizi mahsulü "kokopit" yerine Niğde ve Aksaray'dan getirilen uzun ömürlü ve ekonomik cürufun kullanıldığı bir dönümlük alanda yetiştirilen domatesin ardından marul ve biberde de başarılı sonuçlar elde edilerek hasada başlandı.

Bir dönüm alana ekilen mahsullerden gelecek yıl ocak ayının sonuna kadar 665 fideden 2 ton Kapya biber, 800 kilogram köy biberi ile 35 günde bir marul hasadı yapılması planlanıyor.

"Yeşil yapraklı ürünleri cürufla buluşturarak tat ve görsellik bakımından olumlu sonuçlar aldık"

Proje Sorumlusu Gebze Teknik Üniversitesi Akıllı Tarım Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi, AA muhabirine, yeşil yapraklı ürünleri cürufla buluşturarak tat ve görsellik bakımından olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

Biber ve marulun hızlı, kaliteli ve görseli güzel şekilde yetiştiğini belirten Çiftçi, "Domateste elde ettiğimiz verim parametrelerinin çok iyi olduğunu görerek ürün yelpazemizi genişletmek istedik. Domatesleri söküp bu sefer köy biberi ve Kapya olmak üzere iki çeşit biber ektik. Aynı zamanda marul, bürüksel lahanası, kara lahana gibi farklı yeşil yapraklıları denemek istedik. Cürufta yeşil yapraklı ürünlerimizin topraklı tarımla karşılaştırdığımızda daha hızlı yetiştirdik. Hız kadar kalite parametreleri de çok önemli. Bitkilerimizin hem tat hem de görsellik bakımından dolayısıyla kalite parametreleri açısından çok iyi şekilde elde ettiğimizi gördük." diye konuştu.

Çiftçi, sistemi optimize ederek ülkede yaygınlaşmasına katkı sağlamayı planladıklarını kaydetti.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da farklı ürünlerde deneme yaparak başarılı sonuç elde ettiklerini, bilimsel verilerle ve yetişen ürünlerle ortaya koyduklarını dile getirdi.

Ürün beslemelerinde gübrelerin içine hayvan gübresi ve deniz tuzundan elde edilen losyonları kullandıklarını belirten Kara, "Yetiştirmesinde kokopit yerine cürufu kullanarak hem de beslemesinde organik beslemeyi artırarak daha yerli bir üretim modeliyle elde edilen ürünleri görüyorsunuz. Burada toplanan ürünler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılacak. Bu projenin hem bilimsel hem de sosyal yönü var." ifadesini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Aydınlık ise seranın döngüsünün sıfır atığa uygun olduğunu, gıda güvenliğine dikkat edildiği anlatarak, maliyetleri de düşük olan sistem oluşturulduğunu kaydetti.