Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı
Kocaeli'de düzenlenen bir operasyonda 737 uyuşturucu hap, 450 gram eroin ve 117 sentetik ecza ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Gebze'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 737 uyuşturucu hap, 450 gram eroin, 117 sentetik ecza ve 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
