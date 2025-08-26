Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 12 kilo 73 gram kubar esrar, 583 kök kenevir ve 260 gram kenevir tohumu ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 12 kilo 73 gram kubar esrar, 583 kök kenevir, 260 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
Haberler.com
