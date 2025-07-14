Kocaeli'de üst geçitler 'Terörsüz Türkiye'ye destek için Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Kocaeli'de, üst geçitler "Terörsüz Türkiye" sürecine destek amacıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin ana arterlerindeki üst geçitler, kırmızı ve beyaz renklerle ışıklandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Terörsüz Türkiye"ye ilişkin süreç kapsamında yaptığı, "Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı üzerine şehirde belirli noktalara Türk bayraklarının asılmasıyla başlanan çalışmalar, üst geçitlerin ışıklandırılmasıyla devam etti. ???????

Açıklamada, cadde, sokak ve kamu kurumlarının da Türk bayraklarıyla süslendiği aktarılarak, bu anlamlı çalışmanın, "Terörsüz Türkiye" idealine yürekten destek olduğu belirtildi.