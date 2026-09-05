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Bilim merkezine dönüştürülen uçakta yangın

Bilim merkezine dönüştürülen uçakta yangın
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Kocaeli Çayırova'daki Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi'nde bulunan eski yolcu uçağında elektrik kontağından çıkan yangın, uçağın geniş çaplı hasar görmesine neden oldu; can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uçuş ömrünü tamamladıktan sonra bilim merkezine dönüştürülen uçakta çıkan yangın hasara neden oldu.

Şekerpınar Mahallesi'ndeki Çayırova Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi'ndeki uçağın kuyruk bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler uçağın diğer bölümlerine yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında uçakta geniş çaplı hasar oluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, olay yerinde gazetecilere, görev yapan personelin elektrik kontağından yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiyenin olay yerine geldiğini, çok kısa sürede müdahale edilmesine rağmen alevlerin uçağın tamamını sardığını söyledi.

İçerideki misafirlerin ve görevli personelin ilk anda güvenli şekilde tahliye edildiğini bildiren Soba, "Ne çalışanımızın ne de bir misafirimizin en ufak sorunu oldu." dedi.

Soba, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekledi.

Kocaeli'de uçuş ömrünü tamamlayan "Airbus A340" tipi yolcu uçağı, yaklaşık bir yıl önce bilim merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Kaynak: AA
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