Kocaeli'de tramvay yolcu kapasitesi günlük 100 bine ulaşacak

Kocaeli'de yapımı süren raylı sistem hattının genişletilmesi, durakların büyütülmesi ve yeni tramvay araçlarıyla günlük yolcu kapasitesi 100 bine çıkarılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin 2017 yılında hizmete aldığı tramvay hattı Ekim 2025'teki çalışmaların tamamlanmasıyla Alikahya Mahallesi'ndeki stadyuma kadar uzatılarak toplam hat uzunluğu 17,3 kilometreye ulaştı.

Kent içi toplu taşımada en çok tercih edilen araçlardan biri olan tramvayda hat uzunluğu 1,4 kilometrelik ilave hatla Kartepe ilçesine uzatılarak 18,7 kilometreye çıkarılacak.

Bu kapsamda devam eden çalışmalarda ray döşeme işlemlerine başlandı.

Ray döşenen 150 metrelik alanda ana beton döşeme işlemi yapılırken, bu hattın trafo merkezi kazısına da ilerleyen günlerde başlanacak.

Toplamda 1,4 kilometre uzunluğundaki yeni hatta 2 durak yer alacak. EDOK Komutanlığı ve Nesibe Aydın Okulları önünden geçecek olan hat, yakın zamanda 10 binlerce vatandaşa hizmet verecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yetkililerden bilgi aldı.

Büyükakın, durmadan çalışmaya devam ettiklerini, her geçen gün kentteki raylı sistem ağını genişlettiklerini belirtti.

"Günlük 100 bin yolcu kapasitesine ulaşmış olacağız"

Kocaeli'deki toplu taşıma sisteminin kalıcı ve sağlıklı bir zemine kavuşması için raylı sistemin payını yüzde 7'den yüzde 15'lere çıkarmayı hedeflediklerini belirten Büyükakın, "Bu doğrultuda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Otogardan Alikahya'ya gelen ilave hattımız tamamlandı. Kartepe'ye gidecek yeni ilave hattın uzunluğu 1,4 kilometre. Yaz döneminde buradaki inşaat bittiğinde Kocaeli'deki raylı sistem hattının uzunluğu 18,7 kilometre olacak." ifadesini kullandı.

Büyükakın, tramvayın yanı sıra metro çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini, Gebze Metrosu'nun 1 yıl gibi bir zaman diliminde tamamlanacağını bildirdi.

Yaklaşık 28 kilometrelik Kuzey Metro Hattı'nın yapımının da sürdüğünü belirten Büyükakın, 10 yıl içinde Kocaeli'nin raylı sistemlerde temel altyapı çalışmalarını tamamlamış olacağını ifade etti.

Büyükakın, geçen haftalarda Kocaeli milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerinde Güney Metro Hattı için de görüşmeler yaptıklarını, Büyükşehir Belediyesi olarak bu hattın proje çalışmalarını da yürüttüklerini belirtti.

Bu projenin de yatırım programına alınmasının ardından Kocaeli'nin dört yönden raylı sistem çalışmalarını tamamlamış olacağına işaret eden Büyükakın, "Buradaki projeksiyonumuz 10 yıllık bir süreç. Hepsi tamamlandığında Kocaeli'de toplam yolculuğun içindeki toplu taşımanın payı yüzde 30'lara, raylı sistemin payı ise yüzde 15'lere erişmiş olacak. Gerçekten büyük bir kapasite." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükakın, bu projelerin yanı sıra mevcut tramvay hattının kuplaj çalışmalarını da yürüttüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yani durakları tek değil 2 tramvay aracı yanaşacak şekilde ayarlıyoruz. İlk planlandığında tramvayın günlük yolcu kapasitesi 14 bin civarındaydı. Çok hızlı bir şekilde kapasitemiz 50 bine ulaştı. Raylı sistem hattının genişlemesi ve durakların büyütülmesiyle birlikte yeni alınan tramvay araçlarını da devreye koyarak günlük 100 bin yolcu kapasitesine ulaşmış olacağız. Bu da Kocaeli'nin merkezindeki trafik hareketliliğini çok rahatlatmış olacak. Ama biz bununla yetinmeyeceğiz."

Büyükakın'a, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Murat Yılmaz eşlik etti.