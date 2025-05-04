Kocaeli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
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İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile başka bir aracın çarpması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı mevkisinde yokuştan inen, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kişinin kullandığı 16 APH 476 otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. kontrolündeki 41 ADV 818 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kaldırıma çıktı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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