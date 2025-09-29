Haberler

Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 34 AL 9062 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde O.M. yönetimindeki 41 ANJ 600 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın yerinden çıkan tekerleği, karşı yönden gelen bir otomobilde hasara neden oldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden M.K. Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.M. ise Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
Trump, 'Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz' dedi, İsrail umutları anında tüketti

Trump'ın açıklamasına İsrail dakikalar sonra bu videoyla yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu'ndan atama bekleyenlere müjde! 18 bin yeni personel alınacak

Atama bekleyen binlerce kişiye müjde geldi! Alımlar başlıyor
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.