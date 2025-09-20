Haberler

Kocaeli'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 6 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 6 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultanorhan Mahallesi Terminal Caddesi Gümrük Kavşağı'nda M.K. idaresindeki 34 AR 3698 plakalı otomobil ile M.A.K. yönetimindeki 41 BAD 979 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.A.K'nin kullandığı otomobil kaldırıma çıktı. Kazada sürücü M.A.K. ile araçlardaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreli aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
