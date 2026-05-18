Kocaeli'de, inşaat temel kazısı sırasında toprak kayması; 5 bina tahliye edildi

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 5 bina boşaltıldı, 56 kişi tahliye edildi. Vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

56 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat için temel kazısı yapılan alanda meydana gelen toprak kayması sonucu boşaltılan 5 binadan 56 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye edilen binada yaşayan Nazlı Maral "İzmit Belediyesi gerçekten bizi çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Her şeyden önce bir açıklama, bu insanlar çok bir şey istemiyor, açıklama istiyor. Şurada bir ölüm mü olmalıydı? Az önce bile kayma meydana geldi. 5 tane bina boşaltıldı. Toplam 56 kişi yaşıyor bu binalarda. Çözüm bekliyor insanlar, açıklama bekliyor. Herkes tanıdıklarında kalacak. Bu hale gelene kadar belediye neredeydi? Belediye hiç mi kontrol etmiyor'ö dedi.

Ardacan UZUN/İZMİT (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
