Kocaeli'de Tekne Kazasında Ölüm ve Yaralı

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarında teknenin alabora olması sonucu ölen kişinin bir fabrikada çalışan İbrahim Avcı (45) olduğu, yaralı kurtulan kişinin ise aynı fabrikada çalışan Mustafa Şener (47) olduğu öğrenildi.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),