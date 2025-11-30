Kocaeli'de Tekne Kazasında Ölüm ve Yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarında meydana gelen tekne kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Avcı, yaralı kurtulan ise Mustafa Şener olarak belirlendi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarında teknenin alabora olması sonucu ölen kişinin bir fabrikada çalışan İbrahim Avcı (45) olduğu, yaralı kurtulan kişinin ise aynı fabrikada çalışan Mustafa Şener (47) olduğu öğrenildi.
