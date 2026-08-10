Haberler

Kocaeli'de tefecilik operasyonunda tutuklu sayısı 13'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarını işleyenlere yönelik operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 13'e çıktı.

Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarını işleyenlere yönelik operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 13'e çıktı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarına yönelik operasyonda firari R.Y. jandarma ekiplerince Muğla'da yakalandı.

Kocaeli Adliyesine sevk edilen R.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bir süre önce yakalanan firari S.T. de tutuklanmıştı.

Soruşturmada tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

Olay

16 Haziran'da "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarını işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlılardan 11'i tutuklanmış, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık evinde akılalmaz olay! Hırsız bakın ne yaptı

Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Siverek’te yanan otomobilde dehşet: 4 çocuk annesi yaşamını yitirdi

Kayıp olarak aranıyordu: Yanan araçtan cansız bedeni çıktı

Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi

Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi

Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı