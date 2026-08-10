Kocaeli'de tefecilik operasyonunda tutuklu sayısı 13'e yükseldi
Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarını işleyenlere yönelik operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 13'e çıktı.
Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarını işleyenlere yönelik operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 13'e çıktı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarına yönelik operasyonda firari R.Y. jandarma ekiplerince Muğla'da yakalandı.
Kocaeli Adliyesine sevk edilen R.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bir süre önce yakalanan firari S.T. de tutuklanmıştı.
Soruşturmada tutuklu sayısı 13'e yükseldi.
Olay
16 Haziran'da "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarını işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı.
Zanlılardan 11'i tutuklanmış, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.