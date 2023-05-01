Kocaeli'de tedavisi süren depremzede Sıla'ya doğum günü süprizi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da enkaz altından yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Kocaeli'de tedavisi süren 9 yaşındaki Sıla Sevim Zitto'ya, doğum günü sürprizi yapıldı.

Enkazdan 36 saat sonra kurtarılan ve hastanede sağ el parmakları kesilmek zorunda kalan Sıla'nın tedavisi Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sürüyor.

Hastanede fizik tedaviye devam eden Sıla'ya, Gölcük ilçesinde yaşayan hayırseverler Mehmet Kanpara, Sadettin Akın, Yasemin Yazan Balcı, Yasin Güner, Ahmet Dönmez ve Salih Ergün tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Pastasını üfleyen Sıla'ya, hayırseverler tarafından çeşitli hediyeler de verildi.

Baba Ercan Zitto, AA muhabirine, KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görev yapan tüm personele teşekkür etti.

Zitto, Gölcük'te yaşayan hayırseverlerin, her konuda kendilerine destek verdiğini vurgulayarak, "Aynı zamanda tüm Kocaeli halkı yöneticilerine, yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Yaptıkları yardımların dışında buraya gelerek, benim kızımın doğum gününü kutladılar. Kızıma ve bizlere moral verdiler." ifadelerini kullandı.