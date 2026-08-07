Kocaeli'de Organize Suç Operasyonunda Firari Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'de haziran ayında organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun firari şüphelilerinden Süleyman Tomruk, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Kocaeli'de haziran ayında organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonunun firari şüphelilerinden Süleyman Tomruk, jandarma ekipleri tarafından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Selda Hatun TAN/KOCAELİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı