Kocaeli'de Organize Suç Operasyonunda Firari Şüpheli Tutuklandı

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de haziran ayında organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonunun firari şüphelilerinden Süleyman Tomruk, jandarma ekipleri tarafından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı