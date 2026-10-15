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Kocaeli'de su dolan D-130'daki Seymen alt geçidi tahliye sonrası ulaşıma açıldı

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Kocaeli'de su dolan D-130'daki Seymen alt geçidi tahliye sonrası ulaşıma açıldı
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Kocaeli'de sağanak nedeniyle D-130 kara yolunun Başiskele geçişindeki Seymen alt geçidi su dolunca çift yönlü trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin tahliye çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kocaeli'de sağanak nedeniyle alt geçidin su dolması sonucu çift yönlü trafiğe kapatılan D-130 kara yolunun Başiskele geçişinde tahliye çalışmalarının ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle D-130 kara yolunun Başiskele geçişindeki Seymen alt geçidinde su birikintisi oluştu.

Trafiğe çift yönlü kapatılan yolda, Gölcük istikametine gitmek isteyen sürücüler Karşıyaka Sapağı'ndan, İzmit istikametine gitmek isteyenler ise Yeniköy Sapağı'ndan alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren belediye ekiplerince alt geçitte yürütülen su tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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