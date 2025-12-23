Haberler

Kocaeli'de bir kişiyi silahla öldürmekten yargılanan sanık müebbet hapse çarptırıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi. D.Z. isimli sanık, olay sonrası eşinin tehdit edildiğini savunsa da mahkeme, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi silahla öldürmekten yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık D.Z, maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanığın eşi G.Z, olay günü eşiyle hastaneye kontrole gittiklerini, hastaneden ayrılırken maktulün arabayla yollarını kestiğini, bunun üzerine eşinin kendisini eve göndererek maktulün arabasına bindiğini söyledi.

Maktul ve sanığın birbirlerini tanıdıklarını belirten G.Z, olayın ardından aralarında husumet olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Söz verilen sanık D.Z, eşinin tehdit edildiğini, olayları doğru yansıtmadığını ileri sürerek, maktulle yakın olduklarını, maktulün muhatabının eşi değil, kendisi olduğundan eşini aramasına sinirlendiğini kaydetti.

Ailesini korumaya çalıştığını öne süren D.Z, amacının öldürmek olmadığını savundu.

Sanık avukatı da tanık beyanlarının çelişkili olduğunu savunarak müvekkilinin beraatini talep etti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 1 yıl hapse çarptırdı.

Olay

Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde 14 Aralık 2023'te otomobilde hareketsiz halde bulunan ve silahla yaralandığı belirlenen Adem Aydoğan, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan D.Z, 15 Aralık 2023'te çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İddianamede sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
