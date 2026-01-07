Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışan Oktay B. tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde dün, Özcan E. (50) ile durakta otobüs bekleyen Safinaz A'nın (35) tabancayla ateş açılması sonucu yaralanması olayının şüphelisi Oktay B. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
