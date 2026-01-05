Kocaeli'nin dijital altyapısı, 2025'te 9 milyondan fazla siber tehdide karşı korundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından, kentte dijital altyapının güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen siber güvenlik çalışmaları kapsamında geçen yıl 9 milyon 50 bin 8 tehdit etkisiz hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı dijital altyapının güvenliğini sağlamak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 2025'te sistemler üzerinde gerçekleştirilen analizlerde, 6 milyon 503 bin 247 orta riskli anormal sistem davranışı, 1 milyon 91 bin 597 kurumsal bilgilere yönelik yetkisiz erişim girişimi ve 511 bin 399 hizmet engelleme saldırısı tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Ekipler ayrıca 469 bin 196 yazılım kaynaklı sistem çökme riski ile 275 bin 724 yetkisiz erişim girişimini, aldıkları güvenlik önlemleri sayesinde sistemlere zarar vermeden önledi.

Zararlı ve oltalama amaçlı 198 bin 835 e-posta kullanıcılara ulaşmadan engellendi. Bunun yanı sıra 10 personel hesabına yönelik ele geçirilme girişimi tespit edilerek herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadan gerekli tedbirler alındı.