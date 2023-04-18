Kocaeli'de seyir halindeki panelvan yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde, E.A. idaresindeki 34 ETU 975 plakalı panelvanın motor kısmında yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Sürücü, daha sonra çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta büyük çaplı hasar oluştu.