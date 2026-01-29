Haberler

Kocaeli'de minibüsün tıra çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen kazada, servis minibüsü tıra çarparak 6 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde servis minibüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Otoyolun Dilovası ilçesi Fatih Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 41 AGJ 342 plakalı servis minibüsü, aynı yönde seyreden tıra çarptı.

Kazada, servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
