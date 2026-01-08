Haberler

Servis minibüsü, sac yüklü kamyona çarptı: 7 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana gelen kazada, bir servis minibüsü demir sac yüklü bir kamyona arkadan çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

KOCAELİ'de TEM Otoyolu bağlantı yolunda servis minibüsünün, sac yüklü kamyona çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Gebze ilçesi TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. S.K.'nin kullandığı 34 LRH 551 plakalı servis minibüsü, aynı yönde giden A.C. idaresindeki demir sac yüklü 34 DPE 43 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada servis minibüsündeki 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Cuma çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler