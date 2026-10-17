Kocaeli'de selde ölen eski muhtar Mustafa Kedikli (65) son yolculuğuna uğurlandı

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Kocaeli'de sağanak sonrası sele kapılarak hayatını kaybeden eski muhtar Mustafa Kedikli'nin cenazesi defnedildi.

Mustafa Kedikli'nin (65) cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Kullar Merkez Camisi'ne getirildi.

Kedikli'nin çocukları Gökhan ve Bayram Kedikli, burada taziyeleri kabul etti.

Törene, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Kullar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kocaeli'de sağanak sonucu 15 Ekim'de hakkında kayıp ihbarı yapılan eski muhtar Mustafa Kedikli'nin aracı Yaylacık Mahallesi'ndeki dere yatağında, cesedi de dün İzmit Körfezi'nde Körfez ilçesi açıklarında bulunmuştu.

Kaynak: AA