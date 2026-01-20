Haberler

Şakalaşmayla başladı, cinayetle sona erdi

İzmit'te bir otoparkta şakalaşma sırasında çıkan kavgada Ferhat Ozan Yıldırım, arkadaşı tarafından karnından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ferhat Ozan Yıldırım (31), arkadaşı A.K. (20) tarafından karnından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
  • Polis, cinayet şüphelisi A.K.'yi olayda kullanılan bıçakla yakaladı.
  • A.K., şakalaşmanın kavgaya dönüştüğünü ve bıçağı motosikletin arkasındaki sepette bulduğunu ifade etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şakalaşma sırasında çıkan kavgada arkadaşı A.K. (20) tarafından karnından bıçaklanan Ferhat Ozan Yıldırım (31), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Körfez Mahallesi Berk Sokak'taki bir kapalı otoparkta meydana geldi. Otoparkta kanlar içinde baygın halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin kontrollerinde karın bölgesinden bıçaklandığı anlaşılan ve isminin Ferhat Ozan Yıldırım olduğu öğrenilen yaralı, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞAKALAŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay yerinde inceleme yapan polis, cinayet şüphelisinin, Yıldırım'ın arkadaşı A.K. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, A.K.'yi olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakaladı.

A.K.'nin polise verdiği ilk ifadesinde; Yıldırım ile otoparkta şakalaştıklarını, şakalaşmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğünü, boğuşma sırasında motosikletin arkasındaki sepette bulunan bıçağı alarak Yıldırım'ı bir kez karnından bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
