Kocaeli'de sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sahte para dolandırıcılığı yapan bir yabancı uyruklu şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Araçta yapılan aramalarda çok sayıda sahte euro, dolar ve lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Başiskele ilçesinde 15 Mart'ta sahte 4 bin 350 avro ile dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen yabancı uyruklu kişinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Kimliği tespit edilen A.B. dün İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelin kiraladığı araçta yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 6 bin 900 avro, 1200 dolar, 37 bin 745 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
