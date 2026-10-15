Kocaeli'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

FABRİKA SULAR ALTINDA KALDI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin arka bölümündeki istinat duvarı yıkıldı. Başiskele ilçesine bağlı Kullar bölgesinde bulunan bir fabrika da sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Fabrika içerisindeki makinelerin zarar görmemesi için işçilerin kendi imkanlarıyla kurduğu barikatlarla suların girmesini engellemeye çalıştı. Fabrikanın içine dolan suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Sude KALYONCUOĞLU/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı