Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranda çıkan yangında 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restoranda çıkan yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda bulunan restoranda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinin üst katındaki otele dumanların yükseldiği yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Otelde konaklayan 15 kişi ise tedbir amaçlı binanın dışına çıkarıldı.

Kocaeli'de yüksekten düşen işçi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştığı inşaatta düşen işçi yaralandı.

Karabaş Mahallesi'ndeki sosyal yaşam alanı projesinde yapımı devam eden akvaryumda çalışan R.E. (50), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten düştü.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan R.E, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
