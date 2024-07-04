Kocaeli'de Provokatif Paylaşımlar Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'de sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinden "göçmen karşıtı paylaşımlar yaptığı, kamu düzeni ve barışını bozduğu, insanları sokağa çağırdığı ve provokatif söylemlerde bulunduğu" tespit edilen U.S, H.E, R.P, H.K, M.S.Y, Y.Ö.C, D.V. ve H.E'nin 2 Temmuz'da Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildiği kaydedildi.