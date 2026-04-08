Kocaeli'de "Polis Haftası" kapsamında şehitler için mevlit okutuldu
Kocaeli'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Karamürsel Merkez Camisi'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.
Programın ardından vatandaşlara, lokum, şeker ve gül suyu ikram edildi.
Programa, İlçe Emniyet Müdürlüğü mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Melih Palas