Kocaeli'de Pikapın Çarptığı Yaya Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, pikapın çarptığı bir yaya hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaya, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Pikap sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Kocaeli'de Gebze ilçesinde pikapın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi mevkisinde seyreden K.L. idaresindeki 41 MA 5191 plakalı pikap, yolun karşısına geçmeye çalışan R.D'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan R.D, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Pikap sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel