Kocaeli'de Pikapın Çarptığı Yaya Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, pikapın çarptığı bir yaya hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaya, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Pikap sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.