Kocaeli'de bariyerlere çarpan pikabın sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir pikabın bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda seyreden T.Y. idaresindeki 35 AU 0283 plakalı pikap, bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

