Kocaeli'de Panelvan Minibüs Devrildi, Sürücü Yaralandı

Başiskele ilçesinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçip kaldırıma devrilen panelvan minibüsün sürücüsü H.Y. yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ovacık Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde meydana geldi. Kartepe yönüne giden H.Y. idaresindeki 41 R 0408 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip kaldırıma devrildi. Kazada sürücü H.Y. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

