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Kocaeli'de Özel Çocuklar ve Polislerden Birlikte Etkinlik

Kocaeli'de Özel Çocuklar ve Polislerden Birlikte Etkinlik
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Dilovası'nda düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli çocuklar polislerle bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte çocuklar polis motosikletine bindi ve narkotik dedektör köpeği 'Canbey'i sevdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde özel çocuklar ve polisler etkinlikte bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda polis üniforması giyen özel gereksinimli çocuklar, polis motosikletine bindi, narkotik dedektör köpek "Canbey"i sevdi.

Etkinliğe, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Serhat Cambaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve öğretmenler de katıldı.

Burada konuşan Başkan Ömeroğlu, özel çocuklarla keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Cambaz da Emniyet Teşkilatı olarak çocuklara sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Ailelerin etkinlik için kendilerine destek verdiğini anlatan Tunç ise "6 özel öğrencimizle bugün Dilovası Emniyet Müdürlüğümüzün misafiri olduk. Çocuklarımız çok güzel zaman geçirdi." dedi.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel

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