Kocaeli'de otomobil yan yola uçtu: 2 yaralı

Kocaeli'de otomobil yan yola uçtu: 2 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-130 kara yolundan yan yola uçan otomobil kazasında sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi. İlgili noktada başka bir kaza da meydana geldi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otomobilin D-130 kara yolundan yan yola uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-130 kara yolunun İzmit ilçesi geçişi Sanayi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yalova yönünde giderken İ.S.'nin kontrolünü kaybettiği 54 BZ 847 plakalı otomobil, yan yola uçtu. Kazada sürücü İ.S. ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, aynı noktada sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobilin bariyere çarptığı, bu nedenle bariyerin yerinden söküldüğü belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
