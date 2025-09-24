Haberler

Kocaeli'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Hacıhalil Mahallesi İstanbul istikametinde, Nurettin G. idaresindeki 34 GVR 251 plakalı otomobil ile Bekir B. yönetimindeki 41 BCD 586 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü Bekir B. ile eşi Gülay B. ve araçta bulunan bir çocuk, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
