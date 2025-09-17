Kocaeli'de Orman Yangını Çıktı

1) KOCAELİ'DE ORMAN YANGINI

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde orman yangını çıkarken, yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İzmit ilçesine bağlı Akpınar-Merkez Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye başladı.

KOCAELİ / DHA

2) VALİ AKBIYIK'TAN FEDAKAR ANNEYE ZİYARET

MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, Milas ilçesinde doğuştan yüzde 90 bedensel engelli kızı Fatma Burnak'a 30 yıldır tek başına bakan Behiye Burnak'ı (88) evinde ziyaret etti.

Milas ilçesinde yaşayan Behiye Burnak'ın kızı Fatma yüzde 90 bedensel engelli olarak dünyaya geldi. 30 yıl önce eşini kaybeden Behiye Burnak, o tarihten beri kızının günlük bakımından kişisel ihtiyaçlarına kadar tüm sorumluluğu üstlendi. Yaşına rağmen kızının hayatını kolaylaştırmak için çabalayan Behiye Burnak, devletten aldığı evde bakım ücretiyle geçimini sağlıyor. Kızı Fatma ise yaptığı el işleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Burnak ailesini evlerinde ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Akbıyık, devletin her zaman yanlarında olduğunu, gerekli desteklerin sağlanacağını söyledi.