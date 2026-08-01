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Kocaeli'de orman yangını

Kocaeli'de orman yangını
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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınında orman yangını çıktı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yakınında orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Makine İhtisas OSB yakınındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile arazözler sevk edildi. Alevlerin etkili olduğu ormana itfaiye araçlarının ulaşmasında güçlük yaşandı. Söndürme çalışmalarına 1 helikopter de havadan destek verdi. Yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürdürülüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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