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Kocaeli'de operasyonda 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı

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Kocaeli'de operasyonda 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı
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Kocaeli'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda, D-100 kara yolu Körfez ilçesi geçişinde durdurulan araçlarda 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda D-100 kara yolu Körfez ilçesi geçişinde durdurulan araçlarda yapılan aramada, 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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