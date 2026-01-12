Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı
Kocaeli'de valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu gece saat 24.00 ile yarın saat 15.00 arasında scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkmasını yasakladı.
Kocaeli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren rüzgarın, kentte kuzeyli yönlerden fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.
Bu kapsamda, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin bu gece saat 24.00 ile yarın saat 15.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel