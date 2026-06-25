Haberler

Kocaeli'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin Gaziantep’te yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin Gaziantep'te yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran'da Alikahya Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda H.Ö'ye araç ile çarparak ölümüne sebep olan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziantep Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda S.T.S ve T.S. Gaziantep'te yakalandı.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Bu görüntülere yürek dayanmaz! Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı

Bu görüntülere yürek dayanmaz! Otizmli çocuğa akılalmaz şiddet
Edirne'de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı

Yangın söndürme yönteminde gelinen son nokta budur!
Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Hepsi teker teker değişecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Hepsi teker teker değişecek
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada