Kocaeli'de Okul Çevrelerinde Narkotik Denetimi
Kocaeli'de gerçekleştirilen narkotik denetiminde 6 okul çevresinde 191 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve 72 araç denetlendi. Kurallara uymayan 4 sürücüye toplamda 36 bin 800 lira ceza kesildi.
Kocaeli'de okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İzmit, Körfez, Gebze ve Gölcük ilçelerinde 6 okulun çevresinde 26 ekip ve 78 personelin katılımıyla narkotik denetimi yapıldı.
Uygulamada 191 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı, 72 araç denetlendi.
Kurallara uymadığı tespit edilen 4 araç sürücüsüne toplam 36 bin 800 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel