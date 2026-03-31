Beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü Hüseyin Burak K. (24), yol çökmesi nedeniyle konulan beton bariyere çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Burak K. idaresindeki 34 FYK 450 plakalı motosiklet, yoldaki çökme nedeniyle, yolu trafiğe kapatmak için konulan beton bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Burak K.'nin cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberler.com
