Beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, çökme nedeniyle yolu trafiğe kapatmak için konulan beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin Burak K. (24) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Burak K. idaresindeki 34 FYK 450 plakalı motosiklet, yoldaki çökme nedeniyle, yolu trafiğe kapatmak için konulan beton bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Burak K.'nin cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

