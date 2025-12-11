Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Tavşanlı Mahallesi 4510. Sokak'ta bulunan bir lojistik deposunun atık ambalajların bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Karamürsel'de Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği yapıldı

Karamürsel ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Amiral Karamürsel İlkokulu tarafından Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Muammer Aksoy'un günün anlam önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Dünya İnsan Hakları Günü konusunda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şaban Altınsuyu, CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu, MHP İlçe Başkanı Yaşar Gülfidan, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.