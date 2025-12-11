Haberler

Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'den kısa kısa
Güncelleme:
Gebze ilçesinde bir lojistik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası depoda hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Tavşanlı Mahallesi 4510. Sokak'ta bulunan bir lojistik deposunun atık ambalajların bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Karamürsel'de Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği yapıldı

Karamürsel ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Amiral Karamürsel İlkokulu tarafından Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Muammer Aksoy'un günün anlam önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Dünya İnsan Hakları Günü konusunda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şaban Altınsuyu, CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu, MHP İlçe Başkanı Yaşar Gülfidan, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

