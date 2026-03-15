Mesleki Eğitimde Yapay Zeka Projesinin İlk Toplantısı Romanya'da Gerçekleştirildi

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde yürütülen "New Approaches to Learning with AI in VET"(Mesleki Eğitimde Yapay Zeka ile Öğrenmeye Yönelik Yeni Yaklaşımlar) projesinin ilk toplantısı Romanya'nın Kaloşvar kentinde gerçekleştirildi.

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde yürütülen "New Approaches to Learning with AI in VET"(Mesleki Eğitimde Yapay Zeka ile Öğrenmeye Yönelik Yeni Yaklaşımlar) projesinin ilk toplantısı Romanya'nın Kaloşvar kentinde gerçekleştirildi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ KA210 projesi kapsamında düzenlenen toplantıda Türkiye, Almanya, Polonya ve Romanya'dan eğitimciler bir araya geldi.

Colegiul de Servicii in Turism Napoca okulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sabit Mehmet Limon, proje koordinatörleri Ali Kolayel ve Ahmet San ile öğretmenler Merve Gürsaçlı ve Hülya Can Yurduseven katıldı.

Programda dijital etik, güvenli veri kullanımı ve mesleki eğitimde dijital okuryazarlığın artırılması konuları ele alınırken, yapay zeka etiği politikası, etik yapay zeka el kitabı ve farkındalık materyallerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Okul Müdürü Limon, AA muhabirine, aileler, öğretmenler ve öğrenciler için güvenilir yapay zeka kullanımına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Projenin ikinci ulusötesi toplantısı 9-11 Haziran'da okulumuzda gerçekleştirilecek." dedi.

Kaynak: AA / Melih Palas
