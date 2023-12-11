Kocaeli'nin Gebze ilçesinde amca çocukları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Durmuş P, kuzeni Şenol P'yi silahla yaraladı. Yaralı Şenol P, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan Durmuş P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de Kuzen Tarafından Silahla Vurulan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuzeni tarafından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Barış Mahallesi'nde bulunan Gebze Kamyoncular Garajı'nda, amca çocukları Durmuş P. (45) ve Şenol P. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Durmuş P, kuzeni Şenol P'yi silahla sol bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şenol P, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Durmuş P'nin yakalanması için çalışma başlattı.