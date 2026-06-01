Kuyuya düşen boğayı itfaiye kurtardı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir boğa, düştüğü kuyuda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven ve ipli makara sistemi kullanarak boğayı kurtardı.
Olay, dün 28 Haziran Mahallesi Şirinlik Sokak'ta meydana geldi. Düştüğü kuyuda mahsur kalan boğayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi merdivenle kuyuya indi ve boğayı, ipli makara sistemi kullanarak yukarıya çıkardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı