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Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine yönelik denetimde, 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine yönelik denetimde, 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, S.H.'nin ruhsatsız şekilde kumar oynattığı belirlendi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynandığı değerlendirilen 1400 liraya el konuldu.

Ayrıca, kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye toplam 69 bin 624 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA
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