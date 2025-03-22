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Kocaeli'de Komşular Arasında Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, komşular arasındaki ortak alan kullanımına ilişkin tartışma sonucunda çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken, kavgada hayatını kaybeden kişinin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Barış Mahallesi 1819/1 Sokak'taki apartmanda komşular arasında ortak alan kullanımından kaynaklandığı belirtilen tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf B. (39) silahla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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