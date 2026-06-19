Kocaeli'de kocasını tüfekle öldüren sanığın yargılanması sürdü

Kocaeli'de kocasını tüfekle öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık F.O. (28), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, kastının öldürmek değil korkutmak olduğunu savunarak, "En azından bir süre kızımla vakit geçirmek istiyorum, ev hapsiyle yargılanmak istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tanıklardan birine zorla getirme kararı çıkarılmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde 19 Temmuz 2025'te sabah saatlerinde F.O. ile kocası Şükrü O. (30) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.O, evdeki tüfekle eşine ateş etmişti.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şükrü O'nun yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Gözaltına alınan F.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.