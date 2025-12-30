Karla kaplanan Kuzu Yayla Tabiat Parkı'nda kızılgeyik görüntülendi

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde doğaya bırakılan kızılgeyiklerden birinin karla kaplanan Kuzu Yayla Tabiat Parkı'nda yürüdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Samanlı Dağları'nın bin 640 rakımlı zirvesi Kartepe'nin eteklerinde bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı, hafta sonu etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken; bir kızılgeyiğin karla kaplı alanda yürüdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından o anları, "Burası onların evi. Doğaya bıraktığımız kızılgeyikler, bu sabah bize küçük bir sürpriz yaptı" notuyla paylaştı. Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bölgedeki doğal yaşamı canlandırmak için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen 15 kızılgeyik, bu yıl içerisinde aralıklarla Kuzuyayla Milli Parkı'nda doğaya salınmıştı.